जागरण संवाददाता, आजमगढ़। मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत उद्यान विभाग की तरफ से ‘बागवानी में मशीनीकरण' कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।

जिला उद्यान अधिकारी (डीएचओ) एसपी वर्मा बताया कि योजना के अंतर्गत वर्तमान में अवशेष भौतिक लक्ष्यों के अनुसार सामान्य किसानों के लिए चार व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के दो, पावर नैपसेक स्प्रेयर (12 से 16 लीटर) के दो, ट्रैक्टर आपरेटेड स्प्रेयर का एक तथा इको फ्रेंडली लाइट ट्रैप के तीन लक्ष्य उपलब्ध हैं।

वहीं अनुसूचित जाति के किसानों के लिए दो व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का एक, चार व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के दो, पावर टिलर (आठ बीएचपी से अधिक) का एक, पावर नैपसेक स्प्रेयर का एक तथा इको फ्रेंडली लाइट ट्रैप का एक लक्ष्य अवशेष है।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति औद्यानिक विकास योजना (राज्य सेक्टर) वर्ष 2026-27 के अंतर्गत बागवानी में मशीनीकरण कार्यक्रम में आठ बीएचपी तक के पावर टिलर पर एक अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को लाभ प्रदान किया जा सकता है। लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसान उद्यान विभाग के पोर्टल www.dbt.uphorticulture.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ ‘प्रथम आवक-प्रथम पावक' के सिद्धांत पर दिया जाएगा। इच्छुक किसानों से अपील की गई है कि उपलब्ध लक्ष्यों के सापेक्ष शीघ्र ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।