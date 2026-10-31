आजमगढ़ जिला अस्पताल में जल्द मिलेगी नई सी-आर्म मशीन, जटिल ऑपरेशन में होगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। हड्डियों के जटिल फ्रैक्चर और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत की उम्मीद है। मंडलीय जिला अस्पताल में जल्द ही नई सी-आर्म मशीन से ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए शासन को मांग भेजी गई है।

मशीन की मदद से चिकित्सक ऑपरेशन के दौरान स्क्रीन पर हड्डियों की अंदरूनी स्थिति देख सकेंगे। इससे टूटी हड्डियों को सही स्थिति में जोड़ने और प्लेट, राड व स्क्रू लगाने में सहूलियत होगी। अब तक इस सुविधा के अभाव में कई मरीजों को निजी अस्पतालों या दूसरे बड़े चिकित्सा संस्थानों का रुख करना पड़ता था।