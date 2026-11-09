आजमगढ़ में नीलगाय बचाने की कोशिश में पेड़ से टकराई कार, एक की मौत; दो लोग घायल

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। गंभीरपुर मार्टीनगंज मार्ग पर बरदह थाना क्षेत्र अंतर्गत गोठाव में रविवार रात करीब 9:30 बजे नीलगाय बचाने में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे पेड़ से टकरा गई, जिसमें की घटनास्थल पर ही चालक 40 वर्षीय बालचंद यादव की मौत हो गई, तथा दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के गोठाव गांव निवासी बालचंद यादव , 26 वर्षीय चंदन बिंद, 32 वर्षीय विजय सभी दीपावली पर घर से दो किलोमीटर दूरी पर स्थापित मां लक्ष्मी के पूजा पंडाल में दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के बाद सभी वापस लौट रहे थे।