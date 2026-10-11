आजमगढ़ में निर्वाचन आयोग का अधिकारी बन महिला BLO से 81 हजार की ठगी, ऑनलाइन बैठक के नाम पर भेजा संदिग्ध लिंक

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। निर्वाचन आयोग का अधिकारी बनकर साइबर ठग ने महिला बीएलओ से 81 हजार रुपये ठग लिए। आरोपित ने ऑनलाइन बैठक के नाम पर उनके वाट्सएप पर संदिग्ध लिंक भेजा और स्क्रीन साझा कराकर पेटीएम वालेट के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कराई। इसके बाद यूपीआई के माध्यम से उनके बैंक खाते से रकम निकाल ली।

शिकायत मिलने पर साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी धनराशि वापस करा दी। जीयनपुर थाना क्षेत्र के मसोना गांव निवासी सुमन राजभर बीएलओ के पद पर कार्यरत हैं। निर्वाचन संबंधी कार्य के दौरान उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से काल आई।

फोन करने वाले ने खुद को निर्वाचन आयोग का वरिष्ठ अधिकारी बताया और ऑनलाइन बैठक के बहाने उनके वाट्सएप पर एक संदिग्ध लिंक भेजा। लिंक खोलने के बाद स्क्रीन साझा कराकर पेटीएम वालेट के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कराई गई। इसके बाद उनके बैंक खाते से यूपीआइ के जरिये 81 हजार रुपये निकाल लिए गए।