मऊ में पीएम आवास के तहत 5600 लाभार्थियों को जल्द मिलेंगे पक्का मकान, तीन किस्त में मिलेंगे 1.20 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, मऊ। ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को जल्द ही पक्का आशियाना की मुराद पूरी होने वाली है। अब इनको कच्चे मकान में रहने से छुटकारा मिल जाएगा। शासन द्वारा पांच हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आवंटन के बाद ब्लाक स्तर से लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूर्ण होते ही लाभार्थियों के खाता में पहली किश्त आवास निर्माण के भेज दी जाएगी। जिले में नौ ब्लॉकों की 645 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए सर्वे किया गया था। इस दौरान लगभग 60 हजार लोगों का सर्वे किया गया था। इसमें से 15 हजार लोगों ने स्वत: सर्वे किया था।

विभागीय स्तर पर 236 सर्वेयर ने लगभग 45 हजार परिवारों का सर्वे घर-घर जाकर किया था। सर्वे पूरा होने के बाद सत्यापन कराया गया। इस दौरान कुल 37923 लोगों को पात्र पाया गया। पहले चरण में 5618 लोगाें को आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शासन से लक्ष्य निर्धारित होने के बाद सचिव गांवों में जाकर लाभार्थियों का सत्यापन कर रहे है। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवास निर्माण की किश्त खातों में भेजनी शुरू कर दी गई जाएगी। आवास निर्माण के लिए कुल 1.20 लाख रुपये लाभार्थियों को तीन किश्तों में मिलेंगे। पहली किश्त 40 हजार रुपये नींव निर्माण के लिए मिलेगी।

इसके बाद दूसरी किश्त 70 हजार रुपये छत की ढलाई के लिए और तीसरी किश्त 10 हजार रुपये आवास की सफाई के लिए मिलेंगे। साथ आवास के लाभार्थी को बीवी-जीरामजी के तहत 90 दिन की मजदूरी का भुगतान खाता में किया जाएगा।