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    अब Whatsapp पर मिलेगा आयुष्मान योजना से जुड़े हर सवाल का जवाब, दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा

    By Ved Prakash Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:22 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सेवाओं को आयुष्मान सारथी ऐप और व्हाट्सएप के माध्यम से बेहद आसान बना दिया है। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. आयुष्मान भारत सेवाएं अब व्हाट्सएप चैटबॉट पर उपलब्ध।

    2. पात्रता जांचें, कार्ड बनाएं और अस्पतालों की जानकारी पाएं।

    3. दलालों से मुक्ति मिलेगी, मरीजों को सीधी सहायता।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सेवाओं को आम नागरिकों के लिए बेहद आसान और सुलभ बना दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निर्देश पर आयुष्मान सारथी एप के माध्यम से लाभार्थियों को पात्रता जांचने, नया कार्ड बनाने या अस्पतालों की सूची खोजने के लिए किसी सरकारी दफ्तर, जनसेवा केंद्र या काल सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

    आयुष्मान योजना के लाभार्थी फोन नंबर 91 7290823838 को सेव करके व्हाट्सएप पर जैसे ही संदेश भेजेंगे, पूरी जानकारी मिल जाएगी। आयुष्मान सारथी नामक व्हाट्सएप चैटबॉट आयुषमान भारत के लाभार्थियों को चौबीसों घंटे सेवा प्रदान करेगा।

    इसका उपयोग लाभार्थी योजना के तहत अपनी पात्रता जांचने, आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करने और डाउनलोड करने, ई-केवाईसी पूरा करने, आधार लिंक करने, अपना पीएम-जेएवाई कार्ड लाक या अनलाक करने और 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान बय वंदना कार्ड से संबंधित सेवाओं के लिए कर सकते है।

    इससे इलाज के लिए बचा बैलेंस और इलाज का पिछला हिसाब भी जान सकेंगे। इसके साथ ही लाभार्थियों को नजदीकी सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी भी मिल सकेगी।

    दलालों से मिलेगा छुटकारा

    आयुष्मान सारथी एप मरीज और अस्पताल के बीच सेतु का काम करेगा। जानकारी के अभाव में गरीब मरीज इलाज से वंचित रह जाते थे या दलालों के चक्कर में फंस जाते थे। अब यह एप मरीजों को सही दिशा दिखाने के साथ-साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी करेगा। एप में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी दी गई है, जिससे किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता की सूचना सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचाई जा सकती है।

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    एंड्राइड मोबाइल फोन में करना होगा डाउनलोड

    एंड्राइड मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर से आयुष्मान सारथी एप को डाउन लोड करना होगा। डाउनलोड एप में मोबाइल और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद सूचीबद्ध अस्पताल के कॉलम में जिले का नाम दर्ज करने के बाद आयुष्मान कार्ड से सूचीबद्ध सभी अस्पतालों की सूची के साथ लाइव लोकेशन और दूरी दिखाई देने लगेगी।

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    दिए गए नंबर को सेव करके लाभार्थी एक मैसेज भेजेंगे। मैसेज मिलते ही आयुष्मान लाभार्थियों को उनकी समस्या के हिसाब से सभी प्रकार की सही जानकारी उपलब्ध होगी। इससे लाभार्थियों को लाभ होगा।

                                                                    डॉ. उमाशरण पांडेय, नोडल अधिकारी आयुष्मान