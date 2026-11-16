आजमगढ़ के आरोग्य मेले में कहीं चिकित्सक नदारद तो कहीं लटका मिला ताला

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घर के पास उपचार उपलब्ध कराने के लिए रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला बदहाल व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। कहीं चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी नदारद मिले तो कहीं केंद्रों पर ताला लटकता रहा। जांच और एक्स-रे जैसी सुविधाएं भी मरीजों को नहीं मिल सकीं। जिले के 76 स्वास्थ्य केंद्रों पर मेले का आयोजन किया गया था, लेकिन कई स्थानों पर व्यवस्था शासन की मंशा के विपरीत दिखी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सठियांव पर सुबह 11 बजे तक चिकित्सकों की कुर्सियां खाली थीं। ओपीडी में डा. कलीम और फार्मासिस्ट अविनाश कुमार मौजूद मिले, जबकि अन्य चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित थे। जांच और एक्स-रे कक्ष में ताला लटका रहा। जांच कराने पहुंचे मरीजों को अगले दिन आने की सलाह देकर लौटा दिया गया। निजामाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी ताला लटका मिला।