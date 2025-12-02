Language
    SIR कार्य के दौरान मृत कर्मचारियों के परिजनों को सपा दे रही दो-दो लाख रुपये की मदद- अखिलेश

    By Raju Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:22 PM (IST)

    आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर कार्य में मृत कर्मचारियों के परिवारों को सपा दो लाख रुपये की मदद दे रही है। उन्होंने घोसी में दिवंगत विधायक को ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य में लगे कर्मचारियों में जिनकी असमय मौत हुई है उनके परिवार को पार्टी फंड से तात्कालिक तौर पर दो-दो लाख रुपये की मदद दी जा रही है।

    मंगलवार को यह बातें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषी में दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वापस लौटते समय शाम को करीब साढ़े छह बजे सठियांव में पूर्व मंत्री चंद्रदेवराम यादव ‘करैली’ के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहीं।

    कहा कि घोषी जाते समय रास्ते में हरैयाचट्टी पर बस की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई थी लेकिन पुलिस इस घटना को गंभीरता से नहीं ले रही थी।

    स्थानीय लोग इस घटना से आक्रोशित थे और सड़क पर जाम लगाया था। गाड़ी से उतरकर उनसे बात की और मौके पर ही एक लाख रुपये की मदद की और एक लाख रुपये की मदद कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम समाप्त हुआ। पीड़ित परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए डीएम आजमगढ़ से भी बात हुई है।

    कहा कि भाजपा सरकार में किसानों और गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। एसआइआर फार्म को आवश्यक रूप से भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, मंहगाई, बेरोजगारी चरम पर है। कहा कि सपा नेताओं को झूठे मुकदमें में फंसाकर भाजपा सरकार उन्हें जेल भेज रही है।

    कहा कि सठियांव चीनी मिल का आधुनिकीकरण सपा सरकार में हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बनाकर ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और बुनकरों के साथ बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए कल कारखाने लगाने का जो इरादा समाजवादी पार्टी का था उसे वर्तमान की भाजपा सरकार ने पूरी तरह से ठप कर दिया है। भाजपा सरकार में समाज का हर वर्ग परेशान है।