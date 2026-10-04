जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के राजूपट्टी गांव के पास रविवार सुबह उस समय भीड़ जुट गई, जब एक युवती करीब 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे नीचे उतरने के लिए समझाया। करीब एक घंटे की कोशिश के बाद युवती सुरक्षित नीचे उतर आई।

इसके बाद पुलिस उसे कोतवाली ले गई और टावर पर चढ़ने के कारण की जानकारी जुटा रही है। रविवार सुबह करीब 11 बजे युवती राजूपट्टी गांव के पास स्थित एयरटेल के मोबाइल टावर पर चढ़ गई। देखते ही देखते वह काफी ऊंचाई पर पहुंच गई। लोगों की नजर पड़ी तो मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर जीयनपुर कोतवाली पुलिस पहुंची और युवती से नीचे उतरने की अपील की। आसपास मौजूद लोगों ने भी उसे समझाने का प्रयास किया।

टावर पर बैठकर मोबाइल पर करती रही बातचीत : पुलिस और ग्रामीणों के समझाने के दौरान युवती टावर पर ही बैठकर मोबाइल फोन पर किसी व्यक्ति से बातचीत करती रही। वह किससे बात कर रही थी और बातचीत में क्या कहा गया, इसकी जानकारी तत्काल नहीं हो सकी।