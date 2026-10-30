आजमगढ़ में किराये के मकान में मिले दो लाख के 323 किलो पटाखे, आरोपित की तलाश में दो टीमें गठित

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। आगामी त्योहारों के मद्देनजर अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मुबारकपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुरुवार को कस्बे के पुरारानी मोहल्ले में एक किराये के मकान में छापेमारी कर करीब दो लाख रुपये कीमत के 323 किलोग्राम पटाखे बरामद किए।

बरामद पटाखों में फूलझड़ी, मिर्ची बम, राकेट, चकरी और अनार समेत 11 प्रकार के पटाखे शामिल हैं। इस मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमें गठित की गई हैं। पुलिस को सूचना मिली कि पुरारानी मोहल्ले में एक किराये के मकान में अवैध रूप से पटाखे रखे गए हैं। प्रभारी निरीक्षक शशीचंद चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो सहर पत्नी समीर के मकान के एक कमरे में पटाखों का भंडार मिला। यह मकान गुलाब गुप्ता ने किराये पर लिया था। पुलिस ने कमरे से विभिन्न कंपनियों के कुल 323 किलोग्राम पटाखे बरामद किए।