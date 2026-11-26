जागरण संवाददाता, आजमगढ़। भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता एक जनवरी-2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण--2027 के लिए कार्यक्रम घोषित है। जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष अभियान की दूसरे चरण की तिथि 28 एवं 29 नवंबर निर्धारित की गई है।

उधर, प्रथम 21 व 22 नवंबर को जनपद के सभी 4,361 मतदेय स्थलों पर आयोजित विशेष अभियान दिवस में जिले की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में नया मतदाता बनने के लिए कुल 25 हजार, आठ लोगाें ने फार्म-6 भरा है। जबकि 5,327 फार्म और 4,200 फार्म आठ भरे गए।



विधानसभावार भरे गए फार्म

-विधानसभा----फार्म-6--फार्म-7--फार्म-8

-अतरौलिया---2491----586----352

-गोपालपुर----2439----444----174

-सगड़ी------2524----417----449

-मुबारकपुर---2490----438---604

-आजमगढ़---2722----488---694

-निजामाबाद--2463----602---382

-फूलपुर-पवई-2359----426---325

-दीदारगंज---2566-----294---296

-लालगंज---2461-----607---402

-मेंहनगर----2493----825---522