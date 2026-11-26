जागरण संवाददाता, आजमगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने जिले का लक्ष्य आवंटित कर दिया है। इसके तहत प्रथम चरण में 12 हजार 52 पात्र लाभार्थियों को पीएम आवास का लाभ मिलेगा।

पीएम आवास के लिए सेल्फ सर्वे के साथ ही सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए सर्वे और उसके बाद जिला स्तरीय कमेटी द्वारा सत्यापन करने के बाद एक लाख 12 हजार पात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम्य विकास विभाग ने तैयार कर शासन को भेजी थी।

पूर्व में कराए गए सर्वे के दौरान करीब एक लाख 62 हजार लोगों ने पीएम आवास के लिए आवेदन किया था, इसमें पचास हजार लोगों का नाम जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किए गए सत्यापन के बाद कट गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में जिनके आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, उनके खाते में पहली किस्त इस सप्ताह के अंत तक चली जीएगी। इसका उपभोग प्रमाण पत्र लाभार्थियों द्वारा देने के बाद दूसरी किस्त ग्राम्य विकास विभाग लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।

इसमें पहली किस्त के रूप में 40 हजार और दूसरी किस्त के रूप में 70 हजार रुपये लाभार्थियों के खाते में जाएगी। दूसरी किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र देने के बाद तीसरी किस्त दस हजार रुपये लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।