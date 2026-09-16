रामनगरी में भाजपा की विजय का रोडमैप तैयार करेंगे विनोद तावड़े, 18 सितंबर को दो दिवसीय पर आ रहे अयोध्या
यूपी भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े अयोध्या में भाजपा की 2027 विधानसभा चुनाव रणनीति पर दो दिवसीय प्रवास पर हैं।
HighLights
विनोद तावड़े अयोध्या में भाजपा रणनीति पर दो दिवसीय प्रवास।
लोकसभा चुनाव की हार के बाद 2027 विधानसभा पर फोकस।
कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पूर्व नेताओं से करेंगे मुलाकात।
प्रवीण तिवारी, अयोध्या। रामनगरी भाजपा के लिए आस्था, श्रद्धा के साथ सियासी ऊर्जा का भी केंद्र है। बीते लोक सभा चुनाव में यहां भाजपा को मिली हार अभी भी पार्टी भूल नहीं पा रहीं।
समय समय पर उसे संसद भवन तक में उलाहना सुनना पड़ता है। लोस की हार से सबक लेते हुए पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की फुलप्रुफ तैयारी करना चाहती है। बीजेपी के लिए यह केंद्र उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज।
इसी वजह से ही प्रदेश के प्रभारी इन सभी महानगरों में एक साथ अयोध्या प्रवास पर आ रहे हैं। यूपी के प्रभारी बनाए गए सांसद विनोद तावड़े यहां दो दिन रहकर लगभग साढ़े चौदह घंटे पार्टी को मथेंगे। नब्ज टटोलेंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे, यह सूत्र भी साझा करेंगे, जिससे कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में कमल खिल सके। बीते लोस चुनाव का कसैला स्वाद भी दूर हो सके।
आगामी 18 सितंबर को प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े दो दिनी प्रवास पर रामनगरी रात साढ़े आठ बजे हुंचेंगे। 19 सितंबर सुबह नौ से 11 बजे तक राममंदिर व हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन पूजन कर यहां के प्रवास की शुरुआत करेंगे।
दोपहर साढ़े ग्याहर बजे से डेढ़ बजे तक जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री तथा क्षेत्र में निवास करने वाले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। दोपहर दो बजे से चार बजे तक सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक, एमएलसी, पालिका व नगर पंचायत अध्यक्षों, शाम साढ़े चार बजे से साढ़े छह बजे तक पूर्व सांसद, पूर्व विधायक पूर्व महापौर, पूर्व नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्षों की बैठक करेंगे।
शाम सात से साढ़े आठ बजे से क्षेत्रीय मीडिया, सोशल मीडिया प्रभारी, सह प्रभारियों के साथ संवाद कर उनके दायित्व के निर्वहन करने के तरीके पर चर्चा करेंगे। जिला सोशल मीडिया प्रभारी, सह प्रभारियों से संवाद करेंगे।
इसी कड़ी में 20 सितंबर को सुबह नौ बजे से दस बजे तक आरएसएस कार्यालय में जाने का कार्यक्रम है तो दोपहर 12 से दो बजे तक पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलाप होगा। दोपहर तीन से पांच बजे तक गणमान्य व्यक्तियों मिलने जाएंगे। शाम पांच बजे वह यहां से प्रयागराज रवाना होंगे।
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