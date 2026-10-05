यूपी के कारीगरों को 10 लाख देगी सरकार, ट्रेनिंग के दौरान भी मिलेंगी 500 रुपये; अयोध्या में पांच हजार को मिला लाभ

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी में पारंपरिक हुनर को रोजगार से जोड़ने की मुहिम को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से गति मिल रही है। पिछले पांच वर्षों में जिले के पांच हजार कारीगर योजना से लाभांवित हो चुके हैं। अब योजना के दूसरे चरण में कारीगरों को प्रशिक्षण, टूलकिट के साथ स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक बिना गारंटी ऋण का लाभ मिलेगा।

जिला उपायुक्त उद्योग प्रभात रंजन शुक्ला ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के तहत चयनित लाभार्थियों को 10 दिवसीय निश्शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण काल में प्रतिदिन 500 रुपये की दर से कुल पांच हजार रुपये मानदेय डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजा जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 15 हजार रुपये मूल्य तक की आधुनिक टूलकिट निश्शुल्क मिलेगी। कौशल प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा।

योजना में बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, नाई, राजमिस्त्री, सुनार, टोकरी बुनकर, हलवाई, मोची, धोबी, मूर्तिकार, मालाकार, दूधवाला, भरभूजा और मछुआरा समेत 25 ट्रेड शामिल हैं। मोबाइल, आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक व विद्युत उपकरण मरम्मत, प्लंबर, कंप्यूटर मरम्मत, सोलर इंस्टालेशन, डिजिटल फोटोग्राफी और ब्यूटीशियन जैसे आधुनिक ट्रेड भी इसमें शामिल हैं।