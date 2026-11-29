जागरण संवाददाता, अयोध्या। अपने पाहुन भगवान श्रीराम के तिलकोत्सव में सम्मिलित होने अयोध्या पहुंचे तिलकहरुओं ने तिलक चढ़ाने के बाद राम मंदिर पहुंच कर रामलला व राम परिवार का दर्शन-पूजन भी किया।

तिलकोत्सव के उपरांत अधिकांश जनकपुरवासी राम मंदिर पहुंचे, जबकि कुछ तिलकहरुओं के दल में शामिल कुछ लोग सोमवार की सुबह अपने आराध्य का दर्शन करेंगे। दर्शन-पूजन के कार्यक्रम के पश्चात कारसेवकपुरम में अतिथि के रूप में उनका सत्कार होगा। इसके बाद सभी तिलकहरू जनकपुर के मेयर मनोज साह के नेतृत्व में सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन से ही शाम को जनकपुर के लिए रवाना हो जाएंगे।

यह नई साप्तहिक ट्रेन सोमवार की शाम 17:50 बजे अयोध्या कैंट से जनकपुर के लिए प्रस्थान करेगी। नेपाल विहिप के धनुषा जिलाध्यक्ष संतोष साह ने बताया कि तिलकहरुओं का दल अयोध्याधाम जंक्शन से ट्रेन पर सवार होगा। दल में लगभग 54 लोग आए थे। सभी ट्रेन से ही अपने गंतव्य को वापस होंगे।