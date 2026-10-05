चढ़ावा चोरी की जानकारी अखिलेश को देने वाला SBI कर्मी बना पुलिस का गवाह, सामने आई पूरी इनसाइड स्टोरी

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की सूचना लीक करने वाले और इसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक पहुंचाने वाले को पुलिस ने गवाह बना लिया है।

भारतीय स्टेट बैंक का यह सजातीय कर्मचारी कुल 133 गवाहों की सूची के मध्य में शामिल है। इस कर्मी पर चोरी का डिटेल सपा प्रमुख तक पहुंचाने और फेसबुक अकाउंट के माध्यम से सार्वजनिक करने का आरोप है।

आंतरिक जांच में इसे ट्रस्ट ने तो खोज निकाला ही था, जांच के दौरान पुलिस ने भी डिलीट पोस्ट को रिकवर कर साक्ष्य एकत्रित किए थे। अब गवाह बनाए जाने के बाद यह बैंककर्मी पुलिस की ओर से अदालत में पहुंचकर घटना की गवाही देगा।

4 जून को चढ़ावा चोरी मामला आया था सामने चार जून को सामने आई चढ़ावा चोरी की सूचना सात जून को तब सार्वजनिक हुई थी, जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शाम चार बजे एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर यह बताया कि राम मंदिर की दानराशि में करोड़ों की अनियमितता हुई है।

हालांकि उसी दिन ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपतराय ने स्पष्टीकरण जारी करके इसका खंडन कर दिया था, लेकिन ट्रस्ट ने आंतरिक जांच शुरू करा कर संदिग्ध कर्मियों से पूछताछ कर चोरी गई धनराशि की रिकवरी शुरू करा दी थी। 13 जून को एसआईटी का हुआ गठन इस प्रकरण के सुर्खियों में छा जाने के बाद ट्रस्ट के आग्रह पर राज्य सरकार ने 13 जून को एसआईटी गठित कर जांच शुरू कराई। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर 25 जून को आठ आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई तो पुलिस ने जांच शुरू की थी।

इस दौरान पुलिस ने जब ट्रस्ट के साथ गणना कराने वाले एसबीआई के पूर्व व वर्तमान कर्मियों से पूछताछ शुरू की थी, तो दो बैंक कर्मियों ने अपने बयान में इसे पुष्ट कर दिया था कि किसने चोरी की सूचना लीक की और इसे सपा प्रमुख तक पहुंचाया।