कैश काउंटिंग कर्मियों ने ही खोला चढ़ावा चोरी का राज, चंपत राय को भेजा था बाथरूम में छिपे नोटों का वीडियो

प्रवीण तिवारी, अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें चोरी की घटना सिलसिलेवार तरीके से दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि चढ़ावा चोरी के सिंडिकेट का राजफाश भी गणना कर्मियों ने ही किया था।

साथ ही तत्कालीन महासचिव चंपतराय को इसका पहला वीडियो भी इन्हीं कर्मियों ने भेजा। साथ ही मैसेज भेज बताया कि चोरी की गणना में 67 लड़के शामिल हैं। महासचिव चंपतराय को घटना की पहली जानकारी आनंद कुमार चौधरी ने दी। जब चंपतराय चार जून को दिल्ली से अयोध्या आ रहे थे, इस दौरान दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से वीडियो और लिखित मैसेज मिला। इसमें वीडियो में बाथरूम के अंदर नोटों की गड्डियां दिखाई गई थीं।

कई दिनों से चोरी कर रहे थे रुपये ये सवा दो लाख रुपये थे, जो बरामद भी हुए। कुछ लड़के कई दिनों से चोरी कर रहे थे। इनकी संख्या 67 बताई गई है। दूसरे दिन पांच मई को चंपतराय के कारसेवकपुरम स्थित आवास पर दोपहर में ट्रस्टी डॉ. अनिल कुमार मिश्र, गोपाल राव व नरेंद्र आए, जिसमें नरेंद्र के लैपटाप से कुछ वीडियो दिखाया गया। इसमें गणना कक्ष में दान, चढ़ावा के रुपये की गिनती करते समय गणना कर्मी रुपयों की चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे।

गवाह आनंद ने क्या-कुछ बताया गवाह आनंद चौधरी ने कहा कि चार जून को ड्यूटी समाप्ति के बाद जब घर जाने का समय हुआ, तब मुझे उस दिन बैंक व ट्रस्ट की ओर से गणना कक्ष में मौजूद कर्मियों ने रोक लिया, इसमें बैंक की ओर से सत्या, ट्रस्ट के विनय श्रीवास्तव, गणना कर्मी मदन गोपाल निगम, आकाश गौड़, रितिक सिंह व एक और कर्मी था।

इसमें एक कर्मी ने पुलिस को बताया कि तीन जून को मेरी ड कैश काउंटिंग में दूसरी पाली में लगी थी, उस दिन मेरे साथ लगे करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्र, अविनाश शुक्ल, अनुकल्प मिश्र ये लोग दान में मिले रुपये को चाेरी से उठाकर मेज के नीचे अपनी कमर में छिपा रहे थे।