आज तय होगी रामलला के झूलनोत्सव की रूपरेखा, पहली बार निकलेगी पालकी यात्रा

जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धर्म समिति की पहली बैठक शनिवार को वर्चुअल होगी। इसमें रामलला के सावन उत्सव और सावन मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष व धार्मिक समिति के अध्यक्ष गोविंद देव गिरी सहित समिति के सभी सदस्य ऑनलाइन जुड़ेंगे। बैठक का प्रमुख एजेंडा इस बार के झूलनोत्सव को भव्य स्वरूप प्रदान करना है। पहली बार रामलला की पालकी यात्रा निकाली जाएगी। पालकी को कुबेर टीला तक ले जाकर भ्रमण कराने की योजना है। इसे राम मंदिर परिसर में नई धार्मिक परंपरा की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।