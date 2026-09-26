राम मंदिर चढ़ावा चोरी: गणना कर्मियों ने ही किया सिंडिकेट का पर्दाफाश, अनिल-गोपाल व नरेंद्र ने दिखाई पहली वीडियो

प्रवीण तिवारी, अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें चोरी की घटना सिलसिलेवार तरीके से दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि चढ़ावा चोरी के सिंडीकेट का राजफाश भी गणना कर्मियों ने ही किया था। साथ ही तत्कालीन महासचिव चंपतराय को इसका पहला वीडियो भी इन्हीं कर्मियों ने भेजा। साथ ही मैसेज भेज बताया कि चोरी की गणना में 67 लड़के शामिल हैं।

महासचिव चंपतराय को घटना की पहली जानकारी आनंद कुमार चौधरी ने दी। जब चंपतराय चार जून को दिल्ली से अयोध्या आ रहे थे, इस दौरान दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से वीडियो और लिखित मैसेज मिला। इसमें वीडियो में बाथरूम के अंदर नोटों की गड्डियां दिखाई गई थीं। ये सवा दो लाख रुपये थे, जो बरामद भी हुए। कुछ लड़के कई दिनों से चोरी कर रहे थे। इनकी संख्या 67 बताई गई है।

दूसरे दिन पांच मई को चंपतराय के कारसेवकपुरम स्थित आवास पर दोपहर में ट्रस्टी डॉ. अनिल कुमार मिश्र, गोपाल राव व नरेंद्र आए, जिसमें नरेंद्र के लैपटाप से कुछ वीडियो दिखाया गया। इसमें गणना कक्ष में दान, चढ़ावा के रुपये की गिनती करते समय गणना कर्मी रुपयों की चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे।