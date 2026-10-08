राम मंदिर: चढ़ावा गणना कक्ष में कर्मचारियों की संख्या होगी कम, नोटों की गिनती के लिए लगेंगी मशीनें

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावे की गणना के दौरान चोरी सामने आने के बाद से गणना कक्ष में लगातार बदलाव हो रहे हैं। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पूर्णत: पालन शुरू होने के बाद अब कर्मचारियों की संख्या को कम करके मशीनें लगाने की योजना है।

साथ ही गणना कक्ष को स्थानांतरित करने की तैयारी है। नोटों की गिनती के लिए काउंटिंग व मूल्यवार नोटों को अलग करने के लिए शार्टिंग मशीन लगाई जाएगी। गणना करा रहे भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से इस प्रस्ताव से ट्रस्टियों वको अवगत करा दिया गया है। शीघ्र ही मशीनों से गिनती होगी। गणना कक्ष को अगले वर्ष तक नए स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। दर्शनार्थियों की ओर से अर्पित की जाने वाली धनराशि को एकत्रित करा कर अभी श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से यात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी) में गणना कराई जा रही है। जून में उजागर हुई चढ़ावा चोरी की जांच के दौरान कई प्रकार की अनियमितता मिलने पर गणना कक्ष की व्यवस्थाएं काफी हद तक सुधारी गईं। निगरानी के साथ अब सुरक्षा के भी विभिन्न उपाय किए गए हैं। अब एसबीआइ की ओर से गणना कर्मियों को कम करने की योजना बनाई गई है।

इसके स्थान पर मशीन लगाई जाएगी। अभी आउटसोर्सिंग एजेंसी व बैंक कर्मियों को मिलाकर एक शिफ्ट में 12-15 कर्मी गिनती कर रहे हैं। नोटों की बंडलिंग, गिनती और नोटों की छंटाई अभी कर्मचारी ही कर रहे हैं। काउंटिंग व शार्टिग मशीन लगने के बाद कम कर्मी काम करेंगे।

सूत्रों का कहना है कि क्वाइन काउंटिंग व शार्टिंग मशीन भी लगाने की योजना है। इससे सिक्कों की गिनती भी मशीन से हो सकेगी। ट्रस्ट की ओर से गणना का पर्यवेक्षण कर रहे एक कर्मी ने बताया कि बैंक की ओर से ट्रस्टियों व सीईओ को अवगत कराया जा चुका है।