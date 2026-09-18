राम मंदिर CEO के फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचे थे 16 आवेदक, IAS-IPS सहित सेना से जुड़े 8 अधिकारी शामिल

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। सर्वाधिक दर्शनार्थी संख्या वाले देश के सबसे बड़े राम मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद को पाने के लिए वैसे तो साढ़े पांच हजार से अधिक आवेदक आगे आए थे, लेकिन अंत में जीत 'ऑपरेशन सिंदूर' में देश का पराक्रम दिखाने वाले एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र की हुई थी।

अंतिम साक्षात्कार तक पहुंचने वाले 16 आवेदकों में उनकी तरह सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े आठ आवेदक शामिल हुए थे। उन आवेदकों का भी सेना में रहते हुए देश के प्रति योगदान अविस्मरणीय रहा है। इनके अलावा अन्य आठ आवेदकों में चार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), तीन भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और एक यांत्रिक अभियंता रहे, जिनका भारतीय रेल के विकास में अप्रतिम योगदान रहा है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से गठित तीन सदस्यीय चयन समिति के तत्वावधान में 11 व 12 अगस्त को संयोजित हुए सीईओ के अंतिम साक्षात्कार में चयन के तीसरे चरण में योग्य 16 आवेदकों को अयोध्या बुलाया गया था।

इन्हें पांच हजार 585 आवेदनों की दो चरणों में गहन छंटनी के उपरांत सर्वश्रेष्ठ, अनुभवी व कर्मठ माना गया था। रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली समिति में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी व परमाणु विज्ञानी डॉ. सुरेश हावरे सदस्य रहे थे।