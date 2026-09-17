राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नौ अधिवक्ताओं ने दर्ज कराए बयान, SSP को भी सौंपा शपथपत्र

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बार एसोसिएशन अयोध्या के आंदोलन ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र की अगुवाई में पदाधिकारियों समेत अधिवक्ताओं रामशंकर यादव, सोमनाथ तिवारी व सौरभ मिश्र के एक दल ने विवेचनाधिकारी आशुतोष तिवारी से वार्ता की और 10 अधिवक्ताओं के शपथपत्र प्रस्तुत किए।

बार उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय ने बताया कि चढ़ावा चोरी मामले में यहां के अधिवक्ताओं की भावना आहत हुई है। राम मंदिर आंदोलन में अधिवक्ताओं ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। प्रकरण में चंपतराय, अनिल मिश्र, गाेपाल राव व कृष्णमोहन को बचाने का प्रयास किया गया है।

बीती दो जुलाई को बार एसोसिएशन के महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल की ओर से रामजन्मभूमि थाना प्रभारी सुमित श्रीवास्तव को तहरीर सौंपी गई थी। इसी के अनुक्रम में गुरुवार को 10 में से नौ अधिवक्ताओं ने विवेचनाधिकारी के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए।

हालांकि, मुख्य शिकायतकर्ता मंत्री शैलेंद्र कुमार जायसवाल के मौजूद न होने के कारण उनका बयान दर्ज नहीं हो सका। यद्यपि उनका शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शैलेंद्र जायसवाल पिता के निधन के कारण पहुंच नहीं सके। उनका बयान शुक्रवार को दर्ज किया जाएगा।