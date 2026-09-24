राम मंदिर के CEO जितेंद्र मिश्र ने प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए तय किए नए नियम, ड्रेस कोड भी लागू

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। राम मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति और उनके स्थायी रूप से परिसर में बैठने के उपरांत बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

मंदिर प्रबंधन से जुड़े समस्त कार्यों और इनमें संलग्न कर्मियों से परिचित हो जाने के बाद सीईओ जितेंद्र मिश्र ने प्रत्येक शाखा के लिए अलग-अलग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय करने का निर्देश दिया है।

गणना कक्ष के लिए भी उन्होंने नए सिरे से एसओपी निर्धारित करके तदनुरूप कार्य करने का आदेश दिया है। साथ ही सभी कर्मियों के ड्रेस कोड निर्धारण की कवायद भी शुरू है। शीघ्र ही विभिन्न सेवाओं में संलग्न कर्मी बिना जेब वाली अलग-अलग वेशभूषा में दिखेंगे।

सूत्रों ने बताया कि सीईओ सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने विधिवत कामकाज शुरू करने के उपरांत ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श में दान, लेखा, दर्शन, पास, लाकर, सेवा केंद्र सहित अन्य कार्यों को संपादित कर रहे कर्मचारियों के लिए भिन्न-भिन्न परिधान निर्धारित किए जाने की बात कही, जिससे दर्शनार्थियों के आवागमन के मध्य भी मंदिर के कर्मचारियों की अलग पहचान हो सके और यह भी तय किया जा सके कि कौन कर्मचारी किस सेवा में तैनात है।

गेरुआ या पीला रंग का हो सकता है ड्रेस यह परिधान गणना कर्मियों की भांति बिना जेब वाला तय करने का विचार है। इसका रंग गेरुआ व पीला रखा जा सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय अभी ट्रस्टियों की सहमति से सीईओ को लेना है।

दानराशि की गणना का पर्यवेक्षण कर रहे ट्रस्ट कर्मियों के अनुसार सीईओ ने मंगलवार को दोबारा गणना कक्ष का सघन निरीक्षण करके कर्मियों के लिए भी नए सिरे से एसओपी का निर्धारण करने का आदेश दिया है। हालांकि गणना कक्ष के लिए पहले ही ट्रस्ट व बैंक के मध्य एसओपी निश्चित की गई है। एसआइटी जांच में अनियमितता सामने आने के बाद अब इसका पूर्णतः पालन भी कराया जा रहा है।

ट्रस्ट सदस्य अधिवक्ता मदन मोहन पांडेय बताते हैं कि अब नए सीईओ ने पूरी तरह से कार्यभार संभाल लिया है। सबकुछ समझ लेने के बाद अब वह बदलाव और हर कार्य में पारदर्शिता रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके स्तर से जल्द ही ट्रस्ट कर्मियों का आंतरिक स्थानांतरण भी किया जाएगा।