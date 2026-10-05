अयोध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए रामलला का दर्शन, व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों की ली जानकारी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से वह सीधे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन-पूजन किए।

मंदिर परिसर में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सीईओ सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। इस दौरान विधायक रामचंद्र यादव, अमित सिंह, चंद्रभानु पासवान और अभय सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।