'प्रदेश के सभी विद्यालयों में वैदिक गणित पढ़ाने का करेंगे आग्रह', अयोध्या में बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि फिर से प्रदेश में सरकार बनने पर वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रदेश के सभी विद्यालयों में वैदिक गणित पढ़ाने का आग्रह करेंगे। योगी सरकार के संरक्षण में शासन और सनातन व्यवस्था दोनों उत्कर्ष को प्राप्त कर रही हैं। रक्षामंत्री उदासीन ऋषि आश्रम-रानोपाली में श्रीनारायण संस्कृत महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का अवलोकन करने के बाद आयोजित विराट संत सम्मेलन व गुरु पर्व के समापन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने अयोध्या को केवल भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना, संस्कृति और सभ्यता का केंद्र बताया। कहा कि भगवान श्रीराम ने अयोध्या की धरती को पवित्र किया और यहां से धर्म, न्याय और मर्यादा का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा। आचार संहिता के कारण वह भवन का उद्घाटन नहीं कर सके। श्रीराम मंदिर आंदोलन में संतों के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि संतों ने जेल की यातनाएं सहीं और बलिदान दिए, इसलिए उनके त्याग को हमेशा याद किया जाएगा।

राजनाथ सिंह ने संस्कृत को देव भाषा और आध्यात्म की भाषा बताते हुए वैदिक गणित की विशेषता बताई और कहा कि लंदन स्कूल आफ इकोनामिक्स में भी वैदिक गणित पढ़ाई जाती है। रक्षामंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी सभ्यता की रीढ़ होती है। जब शिक्षा का माध्यम देव भाषा संस्कृत हो, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। संस्कृत को मात्र भाषा नहीं समझना चाहिए, उसके पास ज्ञान का विशाल भंडार है।