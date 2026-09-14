राम मंदिर ट्रस्ट की सदस्य नियुक्त होने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचीं निर्मला यादव, रामलला के किए दर्शन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवनियुक्त सदस्य डॉ. निर्मला यादव रविवार को नियुक्ति के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचीं।

उन्होंने सुबह ही राम मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम रामलला का दर्शन किया। इसके बाद वह परिसर में ही आयोजित पंचायतन पूजा व यज्ञ में सम्मिलित हुईं। वह रामनगरी में ही रात्रि विश्राम करके सुबह श्रृंगार आरती में सम्मिलित होंगी। इसके बाद शिकोहाबाद रवाना होंगी।