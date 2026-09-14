राम मंदिर में तैयार हो रही नई नीति, पुजारियों के बाद अब कर्मचारियों का भी तय होगा ड्रेस कोड
अयोध्या के राम मंदिर में पुजारियों के बाद अब कर्मचारियों के लिए भी ड्रेस कोड सहित नई नीति तैयार की ...और पढ़ें
HighLights
राम मंदिर कर्मचारियों के लिए नई नीति और ड्रेस कोड।
श्रीरामजन्मभूमि ट्रस्ट व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और अनुशासित करेगा।
कर्मचारियों के पहनावे, आचरण और ड्यूटी के नियम तय होंगे।
नीति प्रहलाद तिवारी, अयोध्या। राम मंदिर में पुजारियों के बाद अब अलग-अलग भूमिका में तैनात कर्मचारियों का ड्रेस कोड भी तय होगा। श्रीरामजन्मभूमि मंदिर की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित एवं अनुशासित बनाने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नई कर्मचारी नीति तैयार कर रहा है।
कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारियों के साथ उनके पहनावे, आचरण और ड्यूटी से जुड़े नियम निर्धारित किए जाएंगे। इनमें ट्रस्ट सहित सेवा प्रदाता एजेंसी के कर्मचारी भी शामिल हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को कर्मचारियों की पहचान करने में भी आसानी होगी। नई नीति में कर्मचारियों के कार्य और दायित्व के साथ अनुशासन, आचरण तथा ड्यूटी से जुड़े अन्य प्रावधान शामिल किए जाएंगे।
मंदिर में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और लगातार विस्तार पा रही व्यवस्थाओं के बीच ट्रस्ट कर्मचारी प्रबंधन को अधिक स्पष्ट और जवाबदेह बनाने पर जोर दे रहा है। ट्रस्ट महासचिव स्वामी गोविंद देव गिरि ने कर्मचारियों के ड्रेस कोड में बदलाव के संकेत दिए हैं।
ट्रस्ट की दो दिसंबर को प्रस्तावित आगामी बैठक में इस नीति पर मुहर लगने की संभावना है। ट्रस्ट स्तर पर मुहर लगने के बाद ही क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाएगा। एक ट्रस्टी ने बताया कि अलग-अलग वर्ग के कर्मचारियों के ड्रेस के रंग अलग-अलग करने का विचार है, जिससे वह किस कार्य से जुड़े हैं, इसकी पहचान आसान होगी।
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