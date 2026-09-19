जागरण विमर्श: सूर्यवंशियों का सपना हुआ पूरा, यदुवंशी भी आएं आगे तो... अयोध्या में बोले विधायक अभय सिंह

प्रवीण तिवारी, अयोध्या। विधायक अभय सिंह युवाओं के प्रश्नों का बेबाकी से उत्तर देते नजर आए। तालियां बटोरी। उनका सधा अंदाज युवाओं को भाया भी। अभय सिंह ने कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि सूर्यवंशी हैं, भगवान राम के वंशज हैं।

कहा सूर्यवंशियों के लंबे संघर्ष, आरएसएस, विहिप व कोर्ट में भाजपा सरकार की मजबूत पैरवी के कारण आज राम मंदिर बन गया। इसी तरह हम यदुवंशियों से कहेंगे कि वह भी संघर्ष करें और रामलला की तरह ही कृष्ण मंदिर का निर्माण कराएं। हम सब उनका साथ वैसे ही देंगे जैसा राम मंदिर निर्माण में दिया।

विधायक ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण पर राग अलापने वालों को घेरा और जवाब भी दिया। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उपस्थित लोगों से पूछा कि पुराने दिनों में जब यहां मां देवकाली मंदिर में माता जी की मूर्ति चोरी हुई थी, वह किसने की और उसमें क्या कार्रवाई हुई।

उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए थे। ये नहीं पता होगा कि जबकि राम मंदिर में जो भी आरोपी थे, पकड़े गए और सरकार ने जेल भेज दिया और उच्चस्तरीय जांच करा रही है। पर विपक्ष इससे चुनावी फायदा लेना चाहता है, जिसमें वह मुंह के बल गिरेगा।

विधायक ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में कहां-कहां और किस-किस नेताओं के यहां से चिट आने पर नौकरियां मिलती थीं, इसे मेधावियों के साथ अन्याय बताया। कहा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रदेश सरकार ने नियुक्तियाें में पारदर्शी व्यवस्था लागू की। योगी सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था कायम कर युवाओं की मेधाओं का सम्मान किया।