जागरण विमर्श: सूर्यवंशियों का सपना हुआ पूरा, यदुवंशी भी आएं आगे तो... अयोध्या में बोले विधायक अभय सिंह
विधायक अभय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को सूर्यवंशियों के संघर्ष का परिणाम बताया और यदुवंशियों से कृष्ण मंदिर के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया।
HighLights
राम मंदिर निर्माण सूर्यवंशियों के संघर्ष का परिणाम।
यदुवंशियों से कृष्ण मंदिर निर्माण हेतु संघर्ष का आह्वान।
योगी सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की सराहना की।
प्रवीण तिवारी, अयोध्या। विधायक अभय सिंह युवाओं के प्रश्नों का बेबाकी से उत्तर देते नजर आए। तालियां बटोरी। उनका सधा अंदाज युवाओं को भाया भी। अभय सिंह ने कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि सूर्यवंशी हैं, भगवान राम के वंशज हैं।
कहा सूर्यवंशियों के लंबे संघर्ष, आरएसएस, विहिप व कोर्ट में भाजपा सरकार की मजबूत पैरवी के कारण आज राम मंदिर बन गया। इसी तरह हम यदुवंशियों से कहेंगे कि वह भी संघर्ष करें और रामलला की तरह ही कृष्ण मंदिर का निर्माण कराएं। हम सब उनका साथ वैसे ही देंगे जैसा राम मंदिर निर्माण में दिया।
विधायक ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण पर राग अलापने वालों को घेरा और जवाब भी दिया। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उपस्थित लोगों से पूछा कि पुराने दिनों में जब यहां मां देवकाली मंदिर में माता जी की मूर्ति चोरी हुई थी, वह किसने की और उसमें क्या कार्रवाई हुई।
उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए थे। ये नहीं पता होगा कि जबकि राम मंदिर में जो भी आरोपी थे, पकड़े गए और सरकार ने जेल भेज दिया और उच्चस्तरीय जांच करा रही है। पर विपक्ष इससे चुनावी फायदा लेना चाहता है, जिसमें वह मुंह के बल गिरेगा।
विधायक ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में कहां-कहां और किस-किस नेताओं के यहां से चिट आने पर नौकरियां मिलती थीं, इसे मेधावियों के साथ अन्याय बताया। कहा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रदेश सरकार ने नियुक्तियाें में पारदर्शी व्यवस्था लागू की। योगी सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था कायम कर युवाओं की मेधाओं का सम्मान किया।
कहा कि प्रदेश का वातारण इस तरह बदल गया कि पेपर लीक कराने वालों को ये पता है कि इस तरह के कृत्य में पकड़े जाने पर बाप दादा की अर्जित संपत्ति भी गवां देंगे, क्योंकि सरकार ने कठोर नियम बना दिए हैं।
सबसे पहले विधायक अभय सिंह ने कहा पहले और आज की अयोध्या में इतना अंतर है, कि पहले 1990 में भक्तों पर गोलियां बरसायी जाती थीं और आज यहां भक्तों पर फूल बरसाए जा रहे हैं।
शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे बदलाव का जिक्र किया और कहा कि समाज को बदलने में सभी को प्रयास करना होगा। कहा कि लोगों में सेवा भाव न होने के कारण अधिक समस्या है।
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