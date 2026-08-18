डेयरी फार्म खोलकर यूपी की महिलाएं बनेंगी सशक्त, इस योजना के तहत सरकार दे रही 50% सब्सिडी

प्रमोद दुबे, अयोध्या। रामनगरी में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी चल रही है। शहर से लेकर गांवों तक 42 नई मिनी नंदनी डेयरियां खोली जाएंगी। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 की 36 डेयरियों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

वहीं 2026-27 के लिए छह नई डेयरियां खोलने के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। इन डेयरियों में 50 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की होगी। डेयरी खोलने के लिए शासन स्तर से लागत का 50 प्रतिशत अनुदान भी दिया जा रहा है।

यही नहीं, इसके लिए गायों की प्रजातियां भी तय की गई हैं, जिन्हें इन डेयरियों में पाला जा सकेगा। ये डेयरियां इसी वित्तीय वर्ष में खोली जाएंगी। इससे पहले जिले में चार नंदिनी और तीन मिनी नंदिनी डेयरियां ही संचालित थीं।