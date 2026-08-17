बिहार के 13,456 डेयरी समितियों को बड़ा फायदा, कम ब्याज पर मिलेगा लोन; घर बैठे बैंकिंग की भी सुविधा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी से जुड़े किसानों के लिए बड़ी पहल की तैयारी है। राज्य में अब तक गठित 13,456 डेयरी सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों से जोड़कर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सहकारिता विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने बिहार दौरे के बाद सहकारी बैंकों से अधिकाधिक डेयरी सहकारी समितियों को जोड़ने का निर्देश दिया है। उन्होंने समितियों को ऋण सुविधा देने और किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने को भी कहा है। कम ब्याज पर मिलेगा आसान लोन सहकारिता मंत्रालय की ओर से इस संबंध में सहकारिता विभाग को पत्र भेजा गया है। इसके बाद विभाग ने सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से डेयरी समितियों व दुग्ध उत्पादकों को आसान शर्तों पर ऋण देने की दिशा में पहल शुरू कर दी है।

इस ऋण की सबसे बड़ी खासियत कम ब्याज दर होगी। इससे दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को आर्थिक मदद मिलेगी और पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ उनकी जरूरत के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकेगी। पशु खरीद से शेड निर्माण तक मिलेगी मदद डेयरी इकाइयों की स्थापना, पशुओं की खरीद और शेड निर्माण जैसे कामों के लिए सावधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे दुग्ध उत्पादक किसान अपनी डेयरी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बैंकिंग व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।