एक्टर कबीर दुहन सिंह ने किए रामलला के दर्शन, बोले- जल्द सामने आएंगे श्रीराम और अयोध्या से जुड़े प्रोजेक्ट

जागरण संवाददाता, अयोध्या। दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता कबीर दुहन सिंह सोमवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन किए। अभिनेता ने देश और समाज की समृद्धि की कामना की और संतों से भी आशीर्वाद लिया।

कबीर दुहन सिंह ने बताया कि वह एक अहम बैठक के सिलसिले में लखनऊ आए थे। लखनऊ आने के बाद हनुमानगढ़ी आए बिना लौटना संभव नहीं था। बोले, अयोध्या पहुंचते ही मन को असीम शांति और खुशी मिलती है। उन्होंने बताया कि वह पिछले महीने भी अयोध्या आए थे। अभिनेता ने अपनी आगामी फिल्मों को लेकर भी संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या और भगवान राम से जुड़े कुछ फिल्म प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन प्रोजेक्ट को जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। फिल्म ‘हनुमान अंश’ को लेकर अभिनेता ने कहा कि शुरुआत में प्रतिक्रिया धीमी रही, लेकिन अब माउथ पब्लिसिटी के चलते दर्शक फिल्म को पसंद कर रहे हैं और सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं।