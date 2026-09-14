Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

एक्टर कबीर दुहन सिंह ने किए रामलला के दर्शन, बोले- जल्द सामने आएंगे श्रीराम और अयोध्या से जुड़े प्रोजेक्ट

By Prahlad Tiwari Edited By: Ashish Mishra
Published: Mon, 14 Sep 2026 09:51 PM (IST)Updated: Mon, 14 Sep 2026 09:53 PM (IST)

दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता कबीर दुहन सिंह ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन-पूजन किया।

फिल्म अभिनेता कबीर दुहन सिंह ने रामलला के दरबार में टेका माथा।

फिल्म अभिनेता कबीर दुहन सिंह ने रामलला के दरबार में टेका माथा।

HighLights

  1. अभिनेता कबीर दुहन सिंह ने अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए।

  2. उन्होंने देश की समृद्धि की कामना की और संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया।

  3. अयोध्या और भगवान राम पर आधारित फिल्म प्रोजेक्ट्स जल्द सार्वजनिक होंगे।

जागरण संवाददाता, अयोध्या। दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता कबीर दुहन सिंह सोमवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में प्रभु श्रीरामलला के दर्शन किए। अभिनेता ने देश और समाज की समृद्धि की कामना की और संतों से भी आशीर्वाद लिया।

कबीर दुहन सिंह ने बताया कि वह एक अहम बैठक के सिलसिले में लखनऊ आए थे। लखनऊ आने के बाद हनुमानगढ़ी आए बिना लौटना संभव नहीं था। बोले, अयोध्या पहुंचते ही मन को असीम शांति और खुशी मिलती है।

उन्होंने बताया कि वह पिछले महीने भी अयोध्या आए थे। अभिनेता ने अपनी आगामी फिल्मों को लेकर भी संकेत दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या और भगवान राम से जुड़े कुछ फिल्म प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।

इन प्रोजेक्ट को जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। फिल्म ‘हनुमान अंश’ को लेकर अभिनेता ने कहा कि शुरुआत में प्रतिक्रिया धीमी रही, लेकिन अब माउथ पब्लिसिटी के चलते दर्शक फिल्म को पसंद कर रहे हैं और सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं।

कबीर दुहन सिंह दक्षिण भारतीय सिनेमा में खासतौर पर खलनायक की भूमिकाओं के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने वर्ष 2015 में तेलुगु फिल्म 'जिल' से अभिनय की शुरुआत की थी।

इसके बाद 'वेदलम', 'सरदार गब्बर सिंह', 'बंगाल टाइगर' और 'पैलवान' जैसी फिल्मों में काम किया। अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु अभिनीत 'शाकुंतलम' में उन्होंने किंग असुर की भूमिका निभाई थी।

हनुमानगढ़ी में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता महांत संजयदास और श्रृंगी ऋषि पीठाधीश्वर महांत हेमंतदास ने उन्हें प्रसाद और हनुमान जी की प्रतिमा भेंट कर आशीर्वाद दिया।

यह भी पढ़ें- राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की विवेचना पर कोर्ट की नजर, निष्पक्ष जांच के लिए आगे भी होती रहेगी निगरानी