जागरण विमर्श: 19 सितंबर को अयोध्या में ‘विकसित यूपी, विकसित अयोध्या’ पर होगा मंथन, कई दिग्गज करेंगे शिरकत
अयोध्या में 19 सितंबर को 'जागरण विमर्श' का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 'विकसित यूपी, विकसित अयोध्या' विषय पर मंथन होगा।
HighLights
अयोध्या में 19 सितंबर को 'जागरण विमर्श' का आयोजन।
'विकसित यूपी, विकसित अयोध्या' विषय पर होगी गहन चर्चा।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई दिग्गज करेंगे शिरकत।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। दिव्य व भव्य धाम में रामलला के विराजमान होने के बाद सप्तपुरियों में श्रेष्ठ रामनगरी बदल रही है। सनातन धर्म के वैश्विक मानचित्र पर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित अयोध्या करोड़ों हिंदुओं की आस्था, मर्यादा और सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रतीक बन चुकी है। विकास की नई इबारत लिखते हुए बदलती अयोध्या के साथ सवाल भी नए हैं और संभावनाओं का आकाश भी विस्तृत।
इसी बदलते परिदृश्य को समझने और भविष्य की राह तलाशने के लिए शनिवार यानी 19 सितंबर को दैनिक जागरण सार्थक चर्चा के लिए ऐसा मंच उपलब्ध कराएगा, जहां पर अयोध्या की आस्था, विकास, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, प्रशासन और सुरक्षा व भविष्य की तस्वीर तलाशने का प्रयास होगा।
विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित अयोध्या के संकल्प को लेकर दैनिक जागरण की ओर से शनिवार को जागरण विमर्श का आयोजन किया जाएगा। अमानीगंज स्थित होटल क्रिनोस्को में सुबह 10 बजे से होने वाली परिचर्चा में अयोध्या के विकास की संभावनाओं, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर मंथन होगा।
सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर महांत गिरीशपति त्रिपाठी करेंगे। इसके बाद 'विकसित अयोध्या' विषय पर पहले सत्र में विकास की मौजूदा तस्वीर और बदलते शहर की जरूरतों पर चर्चा होगी।
महापौर के साथ विधायक वेदप्रकाश गुप्त और पूर्व विधायक तेजनारायण पांडेय 'पवन' विचार रखेंगे। दूसरा सत्र 'भविष्य की चुनौतियां' अयोध्या के आने वाले कल पर केंद्रित होगा। विधायक रामचंद्र यादव, डा. अमित सिंह चौहान और अभय सिंह विकास के साथ जुड़े प्रश्नों और चुनौतियों पर विमर्श करेंगे।
रामनगरी की पहचान अब स्थानीय सीमाओं से निकलकर वैश्विक क्षितिज तक पहुंच रही है। इसी भावभूमि पर तीसरे सत्र में 'वैश्विक आकर्षण के रूप में अयोध्या' विषय पर मंथन होगा। जगद्गुरु रामानंदाचार्य राम दिनेशाचार्य, अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के निदेशक डा. संजीव सिंह और साकेत पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. दानपति तिवारी इसमें अपनी दृष्टि साझा करेंगे।
दोपहर बाद विमर्श विकास की ठोस जमीन पर उतरेगा। 'इंफ्रास्ट्रक्चर व औद्योगिक विकास-संभावनाएं और चुनौतियां' सत्र में आईआईए अयोध्या चैप्टर चेयरमैन सुमित जायसवाल, उद्योगपति अविनाश चंद्रा और पर्यावरण विज्ञानी डॉ. विनोद चौधरी चर्चा करेंगे।
इसके बाद 'प्रशासनिक व सुरक्षा चुनौतियां' विषय पर डीएम शशांक त्रिपाठी, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर और सीडीओ केके सिंह संवाद करेंगे। शाम साढ़े चार बजे विमर्श का समापन मुख्य वक्ता उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के संबोधन से होगा।
जागरण विमर्श में रामनगरी में तेजी से हो रहे विकास और बदलते स्वरूप के बीच बुनियादी सुविधाओं, पर्यटन, रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विकास के अन्य आयामों पर चर्चा होगी।
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