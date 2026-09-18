जागरण विमर्श: 19 सितंबर को अयोध्या में ‘विकसित यूपी, विकसित अयोध्या’ पर होगा मंथन, कई दिग्गज करेंगे शिरकत

जागरण संवाददाता, अयोध्या। दिव्य व भव्य धाम में रामलला के विराजमान होने के बाद सप्तपुरियों में श्रेष्ठ रामनगरी बदल रही है। सनातन धर्म के वैश्विक मानचित्र पर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित अयोध्या करोड़ों हिंदुओं की आस्था, मर्यादा और सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रतीक बन चुकी है। विकास की नई इबारत लिखते हुए बदलती अयोध्या के साथ सवाल भी नए हैं और संभावनाओं का आकाश भी विस्तृत।

इसी बदलते परिदृश्य को समझने और भविष्य की राह तलाशने के लिए शनिवार यानी 19 सितंबर को दैनिक जागरण सार्थक चर्चा के लिए ऐसा मंच उपलब्ध कराएगा, जहां पर अयोध्या की आस्था, विकास, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, प्रशासन और सुरक्षा व भविष्य की तस्वीर तलाशने का प्रयास होगा।

विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित अयोध्या के संकल्प को लेकर दैनिक जागरण की ओर से शनिवार को जागरण विमर्श का आयोजन किया जाएगा। अमानीगंज स्थित होटल क्रिनोस्को में सुबह 10 बजे से होने वाली परिचर्चा में अयोध्या के विकास की संभावनाओं, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर मंथन होगा।

सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर महांत गिरीशपति त्रिपाठी करेंगे। इसके बाद 'विकसित अयोध्या' विषय पर पहले सत्र में विकास की मौजूदा तस्वीर और बदलते शहर की जरूरतों पर चर्चा होगी। महापौर के साथ विधायक वेदप्रकाश गुप्त और पूर्व विधायक तेजनारायण पांडेय 'पवन' विचार रखेंगे। दूसरा सत्र 'भविष्य की चुनौतियां' अयोध्या के आने वाले कल पर केंद्रित होगा। विधायक रामचंद्र यादव, डा. अमित सिंह चौहान और अभय सिंह विकास के साथ जुड़े प्रश्नों और चुनौतियों पर विमर्श करेंगे।