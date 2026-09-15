राम मंदिर में गूंजा गणपति बप्पा का जयघोष, जानकी महल में 70 किलो चांदी के सिंहासन पर विराजे

जागरण संवाददाता, अयोध्या। गणेश चतुर्थी पर सोमवार को राम मंदिर में प्रथम पूज्य गणपति की आराधना आस्था और भव्यता के साथ की गई। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भगवान गणेश के मंदिर में विशेष पूजन हुआ। गणेश भगवान का अभिषेक कर भव्य श्रृंगार किया गया।

फूलों से सजे गणपति मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा हुई। सहस्त्रार्चन हुआ। लड्डुओं का भोग लगाया गया। इसके बाद हुई आरती श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। सुबह से ही श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में धार्मिक वातावरण बना रहा। भगवान गणेश की पूजा कर विघ्न-बाधाओं से मुक्ति, सुख-शांति और समृद्धि की कामना की गई। आचार्य इंद्रदेव ने बताया कि गणपति बप्पा का सहस्त्रार्चन एक हजार नामों से आराधना के रूप में हुआ। दूर्वा अर्पित की गई।