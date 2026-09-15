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राम मंदिर में गूंजा गणपति बप्पा का जयघोष, जानकी महल में 70 किलो चांदी के सिंहासन पर विराजे

By Prahlad Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
Published: Tue, 15 Sep 2026 08:08 AM (IST)

अयोध्या के राम मंदिर में गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की भव्य पूजा और सहस्त्रार्चन किया गया।

राम मंदिर में गूंजा गणपति बप्पा का जयघोष।

राम मंदिर में गूंजा गणपति बप्पा का जयघोष।

HighLights

  1. राम मंदिर में गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजन हुआ।

  2. भगवान गणेश का अभिषेक कर भव्य श्रृंगार किया गया।

  3. जानकी महल ट्रस्ट में 70 किलो चांदी का सिंहासन।

जागरण संवाददाता, अयोध्या। गणेश चतुर्थी पर सोमवार को राम मंदिर में प्रथम पूज्य गणपति की आराधना आस्था और भव्यता के साथ की गई। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में भगवान गणेश के मंदिर में विशेष पूजन हुआ। गणेश भगवान का अभिषेक कर भव्य श्रृंगार किया गया।

फूलों से सजे गणपति मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा हुई। सहस्त्रार्चन हुआ। लड्डुओं का भोग लगाया गया। इसके बाद हुई आरती श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही।

सुबह से ही श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में धार्मिक वातावरण बना रहा। भगवान गणेश की पूजा कर विघ्न-बाधाओं से मुक्ति, सुख-शांति और समृद्धि की कामना की गई। आचार्य इंद्रदेव ने बताया कि गणपति बप्पा का सहस्त्रार्चन एक हजार नामों से आराधना के रूप में हुआ। दूर्वा अर्पित की गई।

70 किलो चांदी के सिंहासन पर विराजे गणपति

जानकी महल ट्रस्ट में गणेश चतुर्थी का आयोजन और खास रहा। करीब सवा करोड़ रुपये की लागत से यहां भगवान गणेश के लिए करीब 70 किलो चांदी से भव्य सिंहासन निर्मित कराया गया है। इस सिंहासन पर गणपति बप्पा को विराजमान कराया गया। विशेष सिंहासन को देखने के लिए श्रद्धालुओं में भी उत्साह रहा।

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