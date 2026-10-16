अवध के 9 जिलों की आज संगठनात्मक समीक्षा करेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, 2027 के चुनाव पर बनेगी रणनीति

जागरण संवाददाता, अयोध्या। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शुक्रवार को यहां पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। अवध विश्वविद्यालय के विवेकानंद प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में नौ जिलों के जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रवासी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।

बैठक में शिक्षक एमएलसी चुनावों की समीक्षा, जिलों की वर्तमान सांगठनिक स्थिति, विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। अयोध्या महानगर, जिला इकाई, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती जिले प्रतिभाग करेंगे। महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा शिक्षक एमएलसी चुनाव के संबंध में शिक्षकों से संपर्क, मतदाता सूची और चुनावी तैयारियों से जुड़े विषय पर चर्चा करेंगे। शिक्षकों और प्रबंधकों से संवाद किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन की तैयारियों और जमीनी स्तर पर चल रही गतिविधियों की जानकारी भी ली जाएगी।

विभिन्न जिलों की संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा होगी। इसमें जिला स्तर पर संगठन के कामकाज, पदाधिकारियों की भूमिका और कार्यकर्ताओं की सक्रियता से जुड़े विषयों पर मंथन किया जाएगा। पदाधिकारी अपने-अपने जिलों की सांगठनिक स्थिति और गतिविधियों से संबंधित जानकारी साझा करेंगे।