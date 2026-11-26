प्रवीण तिवारी, अयोध्या। भाजपा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावी दंगल में सपा जहां जातिगत समीकरण और पीडीए के सहारे चुनावी रणनीति तैयार कर रही है, वहीं भाजपा राष्ट्रवाद और हिंदू मतों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। साथ पार्टी आधी आबादी को भी विशेष प्राथमिकता दे रही है।

महिलाओं को साधने के लिए पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही बड़ा कदम उठाया है। इस बार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अलग से महिला विस्तारकों की तैनाती की, जो महिलाओं के बीच जाकर उनसे योगी सरकार के कामकाज पर फीडबैक ले रही हैं। साथ ही उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध करने के साथ यह भी बता रहीं हैं कि विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया, अन्यथा ये विधेयक संसद में पारित हो जाता।

इन सीटों पर महिला पदाधिकारी कर रही भ्रमण फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जिले की अयोध्या, रुदौली और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्रों में महिला विस्तारक लगातार भ्रमण कर रही हैं। ये दूसरे प्रदेशों की प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं, जो गांव-गांव और कस्बे-कस्बे पहुंच कर महिलाओं से संवाद कर रही हैं। सरकार के कामकाज को लेकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश में लगी हैं।

अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रमिला यादव तैनात की गई हैं। मिल्कीपुर में झारखंड की अर्चना सिंह और रुदौली में झारखंड की रमा सिन्हा विस्तारक बनाकर भेजी गई हैं। महिलाओं से कर रहीं संवाद प्रमिला यादव ने महानगर के सभी चार मंडलों में जाकर, बूथ संयोजकों, प्रबुद्धजनों, महिला लाभार्थियों सहित अन्य सामाजिक वर्गों से संवाद कर चुकी हैं। अन्य विस क्षेत्रों की विस्तारक महिलाओं की अपेक्षाओं, समस्याओं तथा सरकार के प्रति उनके नजरिये को समझ रही हैं और अपनी दैनिक गतिविधियों की रिपोर्ट सरल एप पर अपलोड कर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी सूचित कर रही हैं।

सूत्रों के अनुसार इनके फीडबैक का प्रभाव प्रत्याशी चयन में देखने को मिला सकता है और निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस अभियान के जरिए महिलाओं की नब्ज टटोलने के साथ उनकी चुनावी प्राथमिकताओं व भूमिकाओं को भी समझने का प्रयास किया जा रहा है।