अयोध्या में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने सियाराम रावत, अभिषेक नागर को भी मिली अहम जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष सियाराम रावत व महानगर अध्यक्ष अभिषेक नागर को मनोनीत किया गया है। वहीं किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष अनुराग त्रिपाठी को बनाया गया है।

किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी युवा भाजपा नेता राकी द्विवेदी को सौंपी गई। वह भाजपा के वरिष्ठ नेता गोकरण द्विवेदी के पुत्र हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की संस्तुति के उपरांत किसान मोर्चा व अनुसूचित जाति मोर्चा पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

अनुसूचित मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सियाराम रावत मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसी क्षेत्र के जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी भी हैं। सियाराम रावत ने वर्ष 1995 में पंचायत चुनाव से राजनीति की शुरुआत की। वह ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य भी रहे है। वर्ष 2012 में वह विधायक रामचंद्र यादव के साथ भाजपा में शामिल हुए थे।

सियाराम रावत ने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास व भरोसा जताया है, उस पर खरे उतरने का भरसक प्रयास होगा। महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी पाने वाले अभिषेक सागर छात्र राजनीति से जुड़े रहे। वह साकेत महाविद्यालय में छात्रसंघ का चुनाव लड़ चुके हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी कार्यालय सआदतगंज में उनका स्वागत किया गया।