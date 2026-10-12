'टिकट अखिलेश के परिवार को, कार्यकर्ता सिर्फ ताली बजाएगा', BJP नेता अमरपाल मौर्य ने सपा प्रमुख पर कसा तंज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य सभा सदस्य अमरपाल मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कई चुभते सवाल पूछे हैं। प्रदेश कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर मौर्य ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं भागीदारी का दावा करने वाले अखिलेश बताएं कि जिन सपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। झंडे उठाए, लाठियां खाईं, जेल गए।

वर्षों तक पार्टी को सींचा, उनमें से कितनों के बेटे सांसद बने। आखिरकार परिवार में दर्जनों पद क्यों बांटे गए। क्या केवल सिर्फ एक परिवार ही नेतृत्व करने में सक्षम है। मौर्य ने कहा कि सत्ता आपके परिवार को और संघर्ष कार्यकर्ता का। सामाजिक न्याय के नाम पर परिवारवाद नहीं चलेगा।

अमरपाल ने कहा कि जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब-तब महापुरुषों का अपमान किया गया है। याद दिलाया कि तत्कालीन ताकतवर मंत्री आजम खान ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भू-माफिया बताया था, लेकिन अखिलेश ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की।

उत्तर प्रदेश में दलित समाज की नेता मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड में चीरहरण की कोशिश की गई, जिसे पूरा देश और दुनिया जानती है। कहा कि जब सपा चुनाव जीत जाती है, तब उन्हें चुनाव आयोग बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जब वे हार जाते हैं तो आयोग पर सवाल खड़ा करने लगते हैं।