जागरण संवाददाता, अयोध्या। अमानीगंज ब्लाक के कोटिया गांव निवासी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के शोधार्थी सुनील कुमार मौर्य ने कला एवं फोटोग्राफी के क्षेत्र में फिर अपनी प्रतिभा से अयोध्या का नाम रोशन किया है। अमृतसर की प्रतिष्ठित संस्था इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की ओर से आयोजित 91वीं अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी में उनकी तीन कलाकृतियों को चयनित किया गया।

जिसमें उन्हें ‘ए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एमिड्स्ट डेथ’ नामक शीर्षक फोटोग्राफी को पद्मश्री प्रोफेसर विमान बिहारी दास अकादमी के अध्यक्ष एस. शिवदेव सिंह एवं महासचिव डा. परमिंदर सिंह ग्रोवर ने मेडल, सर्टिफिकेट और पुरस्कार धनराशि देकर गत सोमवार को सम्मानित किया। वह उत्तर प्रदेश से अकेले ऐसे प्रतिभागी रहे, जिन्हें उत्कृष्ट कलाकृति के लिए सम्मानित किया गया।

सुनील ने इससे पूर्व भी कला एवं फोटोग्राफी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी पुरस्कार एवं गोरखपुर स्थित राजकीय बौद्ध संग्रहालय में आयोजित अखिल भारतीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता में उन्हें जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने प्रथम पुरस्कार प्रदान किया था। वर्ष 2024 में सुनील का नाम वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ था। वह वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से चित्रकला विषय में शोध कर रहे हैं।