राम जन्मभूमि परिसर में अब PNG पर पकेगा भोजन, रामनिवास मंदिर और सीता रसोईं होगी हाईटेक

जागरण संवाददाता, अयोध्या। अब रामजन्मभूमि परिसर में कार्यरत कर्मियों और रामलला का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी भोजन पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) पर पकेगा। अन्नपूर्णा मंदिर स्थित सीता रसोई को पीएनजी से जोड़ने के बाद ग्रीन गैस लिमिटेड पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार कर रहा है।

रंगमहल बैरियर के पास स्थित रामनिवास मंदिर को पहले पीएनजी से जोड़ने के बाद श्रीराम अस्पताल के पीछे स्थित सीता रसोई को भी इससे जोड़ने की तैयारी है। तीनों रसोई के पीएनजी से आच्छादित होने के बाद यहां घरेलू गैस या लकड़ी से खाना पकाने का झंझट खत्म हो जाएगा।

गत मार्च माह में देश में घरेलू गैस का संकट उत्पन्न होने के बाद रामजन्मभूमि परिसर स्थित सीता रसोई को पीएनजी नेटवर्क से जोड़ा गया था। 26 मई से ही यहां पीएनजी पर भगवान का भोग तैयार हो रहा है। अब रामनिवास मंदिर स्थित रसोई तक भी पाइपलाइन बिछाई जा रही है।

बताया जा रहा कि ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के पास तक पाइप बिछाई जा चुकी है। यह अगले महीने तक पीएनजी से जुड़ जाएगा। राम निवास मंदिर में भगवान के लिए विशेष दिनों में पकवान और प्रतिदिन कर्मियों के लिए भोजन बनता है।