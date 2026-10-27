अयोध्या में मेहनत के आगे छोटी पड़ी आर्थिक सीमाएं, एक आंगन से निकले चार सफल सितारे

संवाद सूत्र, बाबाबाजार (अयोध्या)। सीमित संसाधन, साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि और आंखों में बड़े सपने, इन परिस्थितियों के बीच बहापुर गांव के पांडेय परिवार के चार बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ऐसी कहानी लिखी है, जो ग्रामीण अंचल के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन सकती है। परिवार में पहले कोई सरकारी सेवा में नहीं था।

पिता कृष्ण मगन पांडेय भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता हैं, जबकि मां गृहिणी हैं। इसके बावजूद बच्चों ने अपने परिश्रम के बल पर अलग-अलग प्रतिष्ठित पद हासिल कर परिवार के साथ पूरे गांव का मान बढ़ाया है। कृष्ण मगन पांडेय के बड़े पुत्र विवेक पांडेय का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर हुआ है। छोटे पुत्र सतेंद्र पाण्डेय ने जीएसटी इंस्पेक्टर बनकर परिवार को गौरवान्वित किया है। वहीं, पुत्री मनीषा पाण्डेय और भतीजे कृष्णा पाण्डेय ने यूपी पुलिस में आरक्षी पद हासिल किया है। एक ही परिवार के चार सदस्यों की इस उपलब्धि से घर में खुशियों का माहौल है।