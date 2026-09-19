'जागरण विमर्श' में बोले महापौर गिरीशपति- बदलती अयोध्या में विकास और विरासत का तालमेल जरूरी

महेन्द्र पाण्डेय, अयोध्या। श्रीरामनगरी में विकास की गति ने जहां संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं, वहीं तेजी से बदलते शहर के सामने पर्यावरण, यातायात, रोजगार, उद्योग और सुरक्षा जैसी चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। विरासत और आधुनिकता के संगम के बीच अयोध्या जी की विकास यात्रा किस तरह आगे बढ़ाई जाए, जिसमें सांस्कृतिक पहचान कायम रहे? इस पर शनिवार को गहन मंथन हुआ।

जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने अयोध्या के अतीत से वर्तमान तक की तस्वीर पर विचार साझा किए। साथ ही शहर का स्वर्णिम भविष्य भी दिखाया। अमानीगंज स्थित होटल क्रिनास्को में आयोजित जागरण विमर्श- ''विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित अयोध्या'' के उद्घाटन सत्र में महापौर महांत गिरीशपति त्रिपाठी ने बदलती अयोध्या के साथ विकास और विरासत के बीच संतुलन की आवश्यकता पर विचार रखे। उन्होंने छोटी-छोटी विंसगतियों को लेकर नकारात्मकता फैलाने की साजिश से सतर्क भी किया। पहला सत्र ''विकसित अयोध्या'' पर केंद्रित रहा। इसमें महापौर के साथ विधायक वेदप्रकाश गुप्त व अवध विश्वविद्यालय के शिक्षक डा. संत शरण मिश्र ने अयोध्या की गौरवशाली संस्कृति पर गर्व किया। दूसरे सत्र में विधायक रामचंद्र यादव, डा. अमित सिंह चौहान और अभय सिंह के सामने ''भविष्य की चुनौतियां'' उभरीं।