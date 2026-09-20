जागरण विमर्श कार्यक्रम में युवाओं ने तोड़ा मिथक, सेल्फी के संग साधी अयोध्या के भविष्य में भागीदारी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। कहा जाता है कि युवाओं की दिलचस्पी अब गंभीर चर्चाओं से कम और मोबाइल स्क्रीन में ज्यादा है। जागरण विमर्श में युवाओं ने इस मिथक को तोड़ दिया। कार्यक्रम में युवाओं की संख्या सर्वाधिक रही। पत्रकारिता विभाग के छात्र हों या राजनीति में कदम रखने वाले नवप्रवेशी, सभी अयोध्या के भविष्य पर होने वाली चर्चा को सुनने के लिए उत्सुक दिखे।

मंच पर वक्ताओं के विचार चल रहे थे और सभागार में युवा कभी ध्यान से सुनते तो कभी मोबाइल निकालकर सेल्फी में उन पलों को सहेजते नजर आए। वक्ताओं के साथ तस्वीर लेने की होड़ भी दिखी। सेल्फी के इन पलों के बीच युवाओं की मौजूदगी ने यह संदेश जरूर दिया कि अयोध्या के भविष्य की चर्चा में नई पीढ़ी सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि अपनी जगह तलाशती भागीदार भी है।