वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, अयोध्या में 17 और 24 अक्टूबर को चलेगा विशेष अभियान

संवाद सूत्र, रुदौली (अयोध्या)। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित पात्र नागरिकों के लिए राहतभरी खबर है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 17 व 24 अक्टूबर को रुदौली तहसील क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जाएगा।

इसके तहत पहली बार मतदान के पात्र हुए युवाओं, नवविवाहित महिलाओं, दिव्यांगों और बेघर नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें अभियान को प्रभावी बनाने और बूथ स्तर पर अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई।

एसडीएम ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया आसान की गई है। अब फार्म-6 के साथ अलग से घोषणा पत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। पात्र नागरिक अपने मतदान केंद्र पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर फार्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।