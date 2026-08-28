अयोध्या में अब गांवों में घर-घर से उठेगा कूड़ा, रोज का सिर्फ 1 रुपये खर्च; सफाई मित्रों को मिली जिम्मेदारी

नफीस खां, अयोध्या। गांवों में स्वच्छता व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी है। अब नगर निकायों की तर्ज पर विकासखंड रुदौली की ग्राम पंचायतों में घर-घर से कूड़ा उठाया जाएगा। सितंबर से शुरू होने वाली इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक परिवार से एक रुपये प्रतिदिन यानी 30 रुपये प्रतिमाह शुल्क लिया जाएगा।

कूड़ा उठाने के साथ शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी रुदौली के सफाई मित्रों को सौंपी गई है। हालांकि विकासखंड रुदौली में 89 ग्राम पंचायतें है, जहां केवल 60 ग्राम पंचायतों में लागू होने वाली इस व्यवस्था से गांवों में नियमित कूड़ा उठान सुनिश्चित करने की तैयारी है।

सफाई मित्र अपने तैनाती वाले गांवों में घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करेंगे। इससे गलियों, रास्तों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा जमा होने की समस्या कम होने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण परिवारों को हर दिन सिर्फ एक रुपये शुल्क देना होगा। यानी महीने में 30 रुपये देकर घर से कूड़ा उठाने की सुविधा मिलेगी। विभाग का मानना है कि मामूली शुल्क के बदले नियमित कूड़ा उठान से गांवों की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी सफाई मित्रों को दिए जाने के साथ उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। उन्हें अपने निर्धारित गांव में नियमित रूप से घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करना होगा। इससे कूड़ा उठान की निगरानी भी आसान होगी और व्यवस्था में लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।

कूड़ा कलेक्शन से मिलने वाला शुल्क ग्राम पंचायतों के ओएसआर (ओन सोर्स रेवेन्यू) में शामिल किया जाएगा। यानी अब कूड़ा उठाने से मिलने वाली राशि पंचायतों की अपनी आय का नया स्रोत बनेगी। इससे पंचायतों को स्वच्छता व्यवस्था सहित स्थानीय जरूरतों पर खर्च के लिए अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे।