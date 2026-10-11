अयोध्या के उत्सर्ग श्रीवास्तव ने स्केटिंग में जीता दो गोल्ड, अब नेशनल चैंपियनशिप में हुआ सेलेक्शन

संवाद सूत्र, अयोध्या। जिले के होनहार स्केटिंग खिलाड़ी उत्सर्ग श्रीवास्तव ने अपनी मेहनत, लगन और शानदार प्रदर्शन के दम पर जिले का नाम रोशन किया है। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के छात्र उत्सर्ग श्रीवास्तव का चयन बेलगावी कर्नाटक में सीबीएसई नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप 2026-27 के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता वहां के बिरला इंटरनेशनल स्कूल में होगी।

उत्सर्ग के प्रशिक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि लखनऊ स्थित विवेकानंद माडर्न एकेडमी में आठ से 12 अक्टूबर तक आयोजित जोनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में उत्सर्ग ने 500 मीटर रेस व वन लैप रोड रेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल्ड मेडल अपने नाम किये।