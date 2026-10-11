नवरात्र मेले के दौरान विंध्याचल स्टेशन पर सात जोड़ी ट्रेनों का होगा ठहराव, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, दिलदारनगर (गाजीपुर)। विंध्याचल में नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिलदारनगर स्टेशन पर रुकने वाली सात जोड़ी प्रमुख ट्रेनों को विंध्याचल स्टेशन पर भी अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है।

11 से 26 अक्टूबर तक इन ट्रेनों का विंध्याचल स्टेशन पर दो मिनट का ठहराव होगा। इससे मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है।