पहले हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर ट्रेन के आगे लगा दी छलांग: अयोध्या में रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने की आत्महत्या

संवाद सूत्र, अयोध्या। अवसादग्रस्त सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक ने ट्रेन से कट कर आत्महत्या कर ली। प्रभारी निरीक्षक गोसाईंगंज अभिमन्यु शुक्ल ने बताया कि ईशापुर गांव निवासी अनिरुद्ध मुनि पांडेय बैंक मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हुए थे और अपने परिवार के साथ मकान बनवा कर गोसाईंगंज के समीप नगहरा में रहते थे।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की सुबह टंडौली रेलवे क्रॉसिंग के निकट पांडेय ने अपनी बाइक खड़ी कर उसे लाक किया। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर इंटरसिटी एक्सप्रेस के आगे कूद कर जान दे दी। हनुमान चालीसा की प्रति उनकी बाइक के पास मिली है।

घटना की जानकारी होने पर परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि अनिरुद्ध मुनि पांडेय का परिवार ईसापुर गांव का सबसे सम्पन्न व संयुक्त परिवारों में एक है। तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर अनिरुद्धमुनि सेवाकाल में भी बहुत लोकप्रिय रहे।

अध्यात्म व पूजापाठ, भजन, कीर्तन में अधिक समय व्यतीत करते थे। बड़ा बेटा विवेकानंद प्रवक्ता व छोटा बेटा एयरफोर्स में ऑडिटर है। मृतक के छोटे भाई वशिष्ठ मुनि उन्नाव में प्रिंसिपल व बड़े भाई राम मुनि शिक्षक पद से रिटायर्ड हैं।