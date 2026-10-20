विजयादशमी 2026: आज दशानन के अंत से अधर्म पर धर्म की होगी जीत, 'जय श्रीराम' से गूंजेगी रामनगरी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी में शहर से लेकर गांव तक चल रही रामलीलाओं में विजयदशमी पर मंगलवार को दशानन रावण का वध होगा। भगवान श्रीराम के बाण से रावण का अंत होते ही अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश गूंजेगा। रावण वध का प्रसंग देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। रामलीला में भगवान श्रीराम और रावण के बीच युद्ध का मंचन आकर्षण का केंद्र रहेगा।

श्रीरामलीला समिति ख्वाजाहाल रुदौली की ओर से आयोजित 137वें श्रीरामलीला मंचन के आठवें दिन रामायण के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसंगों में शामिल रावण-अंगद संवाद का भव्य मंचन किया गया। पूर्व सांसद लल्लू सिंह भी रामलीला देखने पहुंचे। रावण की भूमिका में अनुराग अग्रवाल और अंगद की भूमिका में श्याम यज्ञसैनी ने अपने प्रभावशाली अभिनय और सशक्त संवाद अदायगी से दर्शकों का मन मोह लिया। दोनों कलाकारों के बीच हुए संवाद ने मंच पर ऐसा वातावरण बनाया कि दर्शक रामायण के इस महत्वपूर्ण प्रसंग से भावनात्मक रूप से जुड़ गए।

आठवें दिन के मंचन में सेतु निर्माण और विभीषण शरणागति जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों का भी सजीव मंचन किया गया। इन प्रसंगों के माध्यम से भगवान श्रीराम की मर्यादा, करुणा, धर्मनिष्ठा और शरणागत के प्रति उनकी उदारता का संदेश प्रस्तुत किया गया।

रावण: अंगद संवाद रामायण का एक अत्यंत प्रभावशाली प्रसंग है। जब अंगद प्रभु श्रीराम के दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचते हैं, तो वे रावण को माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटाकर युद्ध टालने की सलाह देते हैं। लेकिन अहंकार में डूबा रावण उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। लीला में राम की भूमिका अक्षत मिश्रा, लक्ष्मण की भूमिका अक्षांश मिश्रा तथा सीता की भूमिका श्रेयांस मिश्रा ने निभाई। हनुमान की भूमिका में मनीष चौरसिया, मेघनाथ की भूमिका में पुनीत कसौधन ने अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया।

तारुन: श्री रामलीला समिति नंसा बाजार में रामलीला के प्रमुख प्रसंगों का भावपूर्ण मंचन किया गया। सर्वप्रथम सीता हरण का दृश्य दिखाया गया। सीता की खोज में भटकते राम लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान से होती है। हनुमान ब्राह्मण वेश में आकर प्रभु श्रीराम को पहचान लेते हैं और चरणों में गिर पड़ते हैं। श्रीराम उन्हें गले लगाकर भरत के समान भाई कहते हैं। कलाकारों के सजीव अभिनय ने देर रात तक दर्शकों को बांधे रखा।

गोसाईंगंज: ख्यातिलब्ध रामलीला में चतुर्थ दिवस लंका दहन का मंचन किया गया। अंगद रावण संवाद ने दर्शकों को खूब रोमांचित किया। राम सेना के शांति दूत के रूप में रावण दरबार मे पहुंचे अंगद ने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया,किंतु रावण माता जानकी को वापस करने को तैयार नहीं हुआ। शुभारंभ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सपा नेता रामसागर वर्मा ने भगवान राम की आरती उतार कर की। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय पराग, मदनलाल जायसवाल, कोषाध्यक्ष गोपीनाथ अंगियार, दिनेश जायसवाल, अनिल गुप्ता, राजकुमार अर्पण, श्यामलाल गुप्ता, उपस्थित रहे।