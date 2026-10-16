राम मंदिर परिसर में पाली जाएंगी गिरि प्रजाति की गाय, गोशाला बनाने की प्रक्रिया शुर

जागरण संवाददाता, अयोध्या। आदिकाल से मंदिरों का अभिन्न अंग रही गोशाला शीघ्र ही नवनिर्मित राम मंदिर में भी दृष्टिगोचर होगी। इसकी शुरुआत गिर प्रजाति की पांच गायों से होगी। संचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और परिसर में उपयुक्त स्थल का चयन किया जा रहा है। शुक्रवार को मणिरामदास छावनी में धार्मिक समिति की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव गोविंददेव गिरि की अध्यक्षता में धर्म समिति की बैठक में गोशाला संचालन पर समिति सदस्यों ने सहमति दी। मंदिरों में गोशाला गो संरक्षण का संदेश देती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के मास्टर प्लान में गोशाला निर्माण पहले से ही शामिल है।

अब जब मंदिर निर्माण अपनी पूर्णता की तरफ अग्रसर हो चुका है, ऐसे में गोशाला का निर्माण कराया जाएगा। राम मंदिर में गोशाला निर्माण से गोवंश संरक्षण का संदेश पूरे विश्व में जाएगा। साथ ही रामलला के भोग की शुद्धता सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी।