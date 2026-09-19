राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: 25 सिंतबर तक चार्टशीट दाखिल करने की तैयारी, बढ़ सकते हैं दो और नाम

जागरण संवाददाता, अयोध्या। श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस गिरफ्तार किए गए आठ आरोपितों के अलावा दो और लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल कर सकती है।

25 जून को दर्ज मुकदमे की 90 दिन की समयसीमा 25 सितंबर को पूरी हो रही है। पुलिस 22 से 25 सितंबर के बीच न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है।

सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान सामने आए नए नामों में उन लोगों को शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने आरोपितों की मदद की थी। पुलिस ने घटना के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पूछताछ के साथ उनके आपसी संपर्क और भूमिका की भी जांच की है।